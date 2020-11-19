The District at Green Valley Ranch Giving Tree Grove

at the 22nd Annual 98.5 KLUC Chet Buchanan Show Toy Drive

November 19, 2020
KLUC
98.5 KLUC Staff
Giving Tree Grove
Categories: 
Toy Drive

KEEP AN EYE OUT HERE, THURSDAY DECEMBER 3 - MONDAY DECEMBER 14 FOR INFORMATION AND HOW YOU CAN PURCHASE A TREE FROM THE DISTRICT AT GREEN VALLEY RANCH GIVING TREE GROVE ALL APART OF THE 22ND ANNUAL 98.5 KLUC CHET BUCHANAN SHOW TOY DRIVE HAPPENING DAILY AT NV ENERGY FROM 6:00 AM TO 8:00 PM. ALL TO BENEFIT HELP OF SOUTHERN NEVADA!

TREE SPONSORS INCLUDE:

THE DISTRICT AT GREEN VALLEY RANCH

MASSAGE ENVY

PLANET FITNESS

TERRIBLE HERBST

 

Tags: 
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